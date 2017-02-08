Анатолий Хованцев: "Юрлова может вернуться на последнем этапе Кубка мира или Кубка IBU"

Экс-тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что Екатерина Юрлова сейчас набирает форму, чтобы попробовать свои силы на трассе в конце сезона. В ноябре биатлонистка родила дочь и приняла решение не форсировать свое восстановление.

– Какова ситуация с возвращением в строй вашей подопечной Екатерины Юрловой? Не переживает ли она, что не выступает на чемпионате мира?

– Я просил, чтобы она не торопила события. Мы планируем попробовать участвовать в последних стартах сезона, если ей это доверят. На этапе Кубка IBU или последнем этапе Кубка мира. Выходить, конечно, на чемпионат мира было бы сложно, в нашей команде всегда большая конкуренция. Но у Кати есть огромное желание, и она тренируется мотивированно, чтобы и в этом сезоне попытаться показать какие-то результаты.

– То есть занимается уже в полную силу?

– Да. Оценить ее состояние можно только на соревнованиях. Уже можно говорить, что она пришла в свои кондиции. Прежде всего это состояние мышц, для этого нужно было время. Не все одинаково же переносят восстановление после родов. Но у Кати все идет по нормальному графику. (Елена СОБОЛЬ)