Новак Джокович: «Медведев заслуженно входит в число фаворитов US Open»

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о перспективах Даниила Медведева на US Open. Ранее россиянин выиграл турнир в Цинциннати. Сам серб проиграл Медведеву в полуфинале.

— Даниил заслуженно входит в число фаворитов US Open, — цитирует The New York Times Новака. — Но турнир длится две недели, матчи могут состоять из пяти сетов — другая обстановка, другой опыт. Чтобы добиться победы в этих условиях, одной игры недостаточно — важны терпение и умение находить правильный баланс между выступлением и давлением турнира.