Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Теннис   //    ATP

В этом году Циципас единственный, кто смог обыграть Джоковича, Надаля и Федерера

11 октября 2019, 12:09
Теги:

Грек Стефанос Циципас, обыгравший серба Новака Джоковича в четвертьфиналом матче турнира в Шанхае, установил своеобразное достижение. Он единственный из теннисистов, кто в этом году обыграл первую тройку рейтинга ATP — ранее на предыдущих турнирах он праездновал победы над Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

21-летний грек впервые в карьере отобрался на итоговой турнир ATP. Впереди у него полуфинал турнира в Шанхае, где его соперником будет россиянин Даниил Медведев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир