В этом году Циципас единственный, кто смог обыграть Джоковича, Надаля и Федерера

Грек Стефанос Циципас, обыгравший серба Новака Джоковича в четвертьфиналом матче турнира в Шанхае, установил своеобразное достижение. Он единственный из теннисистов, кто в этом году обыграл первую тройку рейтинга ATP — ранее на предыдущих турнирах он праездновал победы над Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.

21-летний грек впервые в карьере отобрался на итоговой турнир ATP. Впереди у него полуфинал турнира в Шанхае, где его соперником будет россиянин Даниил Медведев.