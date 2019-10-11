В этом году Циципас единственный, кто смог обыграть Джоковича, Надаля и Федерера
11 октября 2019, 12:09
Грек Стефанос Циципас, обыгравший серба Новака Джоковича в четвертьфиналом матче турнира в Шанхае, установил своеобразное достижение. Он единственный из теннисистов, кто в этом году обыграл первую тройку рейтинга ATP — ранее на предыдущих турнирах он праездновал победы над Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером.
21-летний грек впервые в карьере отобрался на итоговой турнир ATP. Впереди у него полуфинал турнира в Шанхае, где его соперником будет россиянин Даниил Медведев.
?? @StefTsitsipas is the only player to defeat Djokovic, Nadal & Federer before turning 21.#RolexShMasters pic.twitter.com/dgUrZcAGD3— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019