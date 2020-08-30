Новак Джокович поблагодарил организаторов «Мастерса» в Нью-Йорке

Первая ракетка мира Новак Джокович поблагодарил организаторов турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Серб одержал победу на турнире, который был перенесен из Цинциннати из соображений безопасности.

«Спасибо вам за позитивную энергию и поддержку, — написал Джокович в Twitter. — Спасибо всем всем в Нью-Йорке, кто смог сделать возможным проведение турнира. Приятно вернуться», — написал Джокович в Twitter.