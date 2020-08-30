Новак Джокович поблагодарил организаторов «Мастерса» в Нью-Йорке
30 августа 2020, 20:29
Первая ракетка мира Новак Джокович поблагодарил организаторов турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Серб одержал победу на турнире, который был перенесен из Цинциннати из соображений безопасности.
«Спасибо вам за позитивную энергию и поддержку, — написал Джокович в Twitter. — Спасибо всем всем в Нью-Йорке, кто смог сделать возможным проведение турнира. Приятно вернуться», — написал Джокович в Twitter.
Thank you for all your positive energy and support. Thanks to everyone here in New York who made @CincyTennis possible again. It feels really good to be back ? #idemooo #teamdjokovic #nolefam #cincytennis pic.twitter.com/tT6OXMjrJK— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 30, 2020