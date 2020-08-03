«Знал, что Свечников будет звездой, когда ему было 25 ...» Канадский журналист пошутил о возрасте русского форварда
3 августа 2020, 23:50
Канадский журналист Джефф Марек в своем Twitter пошутил о возрасте российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова после второго матча квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:1).
В той встрече 20-летний Свечников оформил хет-трик.
«Знал, что Свечников будет звездой, когда ему было 25, играя в OHL. Шутка! Это просто шутка, расслабьтесь. Если серьезно, этот парень станет звездой», — написал Марек в Twitter.
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