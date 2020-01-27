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Давид Вилья: «Мы всегда будем помнить вас, Коби и Джианна Брайант»

10:06
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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья прокомментировал известие о гибели знаменитого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

— Мы всегда будем помнить вас. Покойтесь с миром, Коби и Джианна Брайант, — написал Вилья на своей странице в Twitter.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно

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