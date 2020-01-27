Давид Вилья: «Мы всегда будем помнить вас, Коби и Джианна Брайант»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья прокомментировал известие о гибели знаменитого баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

— Мы всегда будем помнить вас. Покойтесь с миром, Коби и Джианна Брайант, — написал Вилья на своей странице в Twitter.

We will always remember you. Rest In Peace Kobe and Gianna Bryant #blackmamba pic.twitter.com/tIJxIlxA5A — David Villa (@Guaje7Villa) January 27, 2020

В воскресенье, 26 января, 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

Коби Брайант вместе с дочкой разбились на вертолете. Что известно