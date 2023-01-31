Как выбрать хорошую свежую рыбу и где ее хранить, чтобы не испортить

Если решите отправить рыбу замораживаться, нужно учесть несколько нюансов.

Рыба — полезный и легкоусвояемый организмом продукт. Она богата витаминами A, B, E, D, жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые являются строительным материалом для клеток мозга, а также способствуют снижению вредного холестерина в крови. Рыба помогает в нормализации работы щитовидной железы — все из-за большого содержания йода.

Но важно, во-первых, выбрать качественную рыбу, а во-вторых, соблюсти все рекомендации по хранению, чтобы не попасть впросак.

Как выбрать качественную рыбу

При выборе рыбы проверяйте ее качество и свежесть по пяти критериям:

жабры — розового цвета;

запах — приятный аромат свежего огурца;

глаза — блестящие, не мутные, не тусклые;

тушка — после нажатия пальцем вмятина быстро исчезает, вода и другая жидкость не выделяется;

цвет — естественный, у лососевых пород филе неяркое, прожилки белые;

замороженная рыба высокого качества не должна быть покрыта ледяной глазурью (допустимо 5% глазури).

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Полезные советы по хранению рыбы

Хранить рыбу в морозилке можно при температуре от -10 до -30 °С с соблюдением ряда условий: циркуляция воздуха, отсутствие света, постоянная температура. Перед заморозкой неочищенную рыбу следует обернуть пергаментной бумагой, а затем пищевой пленкой. Не используйте для разморозки рыбы горячую воду или подогрев в СВЧ-печи. Не замораживайте рыбу повторно: она потеряет вкус и структуру. Чтобы рыба дольше хранилась в холодильнике, можно завернуть ее в ткань, пропитанную в соленой воде. Не покупайте рыбу с резким запахом и налетом, напоминающим ржавчину, — это говорит о плохом качестве продукта.

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Сколько хранится рыба

охлажденная рыба хранится в холодильнике 48 часов;

рыбное филе и фарш — 24 часа;

готовые блюда из рыбы и морепродуктов — от 12 (салаты без заправки) до 48 часов (копчености и структурированные изделия, например крабовые палочки).

Замороженную рыбу рекомендуется хранить при температуре не выше -18 °С.

Срок хранения зависит от вида рыбы:

осетровые — 7 месяцев;

окунь, щука, сом, карп, судак — 8 месяцев;

лосось — 4 месяца;

треска — 6 месяцев.

Для разделанной тушки рыбы (или филе) срок хранения уменьшается на месяц.