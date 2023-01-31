Как выбрать хорошую свежую рыбу и где ее хранить, чтобы не испортить
Рыба — полезный и легкоусвояемый организмом продукт. Она богата витаминами A, B, E, D, жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые являются строительным материалом для клеток мозга, а также способствуют снижению вредного холестерина в крови. Рыба помогает в нормализации работы щитовидной железы — все из-за большого содержания йода.
Но важно, во-первых, выбрать качественную рыбу, а во-вторых, соблюсти все рекомендации по хранению, чтобы не попасть впросак.
Как выбрать качественную рыбу
При выборе рыбы проверяйте ее качество и свежесть по пяти критериям:
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жабры — розового цвета;
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запах — приятный аромат свежего огурца;
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глаза — блестящие, не мутные, не тусклые;
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тушка — после нажатия пальцем вмятина быстро исчезает, вода и другая жидкость не выделяется;
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цвет — естественный, у лососевых пород филе неяркое, прожилки белые;
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замороженная рыба высокого качества не должна быть покрыта ледяной глазурью (допустимо 5% глазури).
Полезные советы по хранению рыбы
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Хранить рыбу в морозилке можно при температуре от -10 до -30 °С с соблюдением ряда условий: циркуляция воздуха, отсутствие света, постоянная температура.
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Перед заморозкой неочищенную рыбу следует обернуть пергаментной бумагой, а затем пищевой пленкой.
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Не используйте для разморозки рыбы горячую воду или подогрев в СВЧ-печи.
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Не замораживайте рыбу повторно: она потеряет вкус и структуру.
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Чтобы рыба дольше хранилась в холодильнике, можно завернуть ее в ткань, пропитанную в соленой воде.
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Не покупайте рыбу с резким запахом и налетом, напоминающим ржавчину, — это говорит о плохом качестве продукта.
Сколько хранится рыба
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охлажденная рыба хранится в холодильнике 48 часов;
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рыбное филе и фарш — 24 часа;
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готовые блюда из рыбы и морепродуктов — от 12 (салаты без заправки) до 48 часов (копчености и структурированные изделия, например крабовые палочки).
Замороженную рыбу рекомендуется хранить при температуре не выше -18 °С.
Срок хранения зависит от вида рыбы:
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осетровые — 7 месяцев;
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окунь, щука, сом, карп, судак — 8 месяцев;
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лосось — 4 месяца;
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треска — 6 месяцев.
Для разделанной тушки рыбы (или филе) срок хранения уменьшается на месяц.