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31 января, 16:00

Как выбрать хорошую свежую рыбу и где ее хранить, чтобы не испортить

Ната Гончар
Нутрициолог
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Фото Freepik/freepik
Если решите отправить рыбу замораживаться, нужно учесть несколько нюансов.

Рыба — полезный и легкоусвояемый организмом продукт. Она богата витаминами A, B, E, D, жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые являются строительным материалом для клеток мозга, а также способствуют снижению вредного холестерина в крови. Рыба помогает в нормализации работы щитовидной железы — все из-за большого содержания йода.

Но важно, во-первых, выбрать качественную рыбу, а во-вторых, соблюсти все рекомендации по хранению, чтобы не попасть впросак.

Как часто можно есть рыбу? Как часто можно есть рыбу?

Как выбрать качественную рыбу

При выборе рыбы проверяйте ее качество и свежесть по пяти критериям:

  • жабры — розового цвета;

  • запах — приятный аромат свежего огурца;

  • глаза — блестящие, не мутные, не тусклые;

  • тушка — после нажатия пальцем вмятина быстро исчезает, вода и другая жидкость не выделяется;

  • цвет — естественный, у лососевых пород филе неяркое, прожилки белые;

  • замороженная рыба высокого качества не должна быть покрыта ледяной глазурью (допустимо 5% глазури).

Как правильно хранить рыбу. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Полезные советы по хранению рыбы

  1. Хранить рыбу в морозилке можно при температуре от -10 до -30 °С с соблюдением ряда условий: циркуляция воздуха, отсутствие света, постоянная температура.

  2. Перед заморозкой неочищенную рыбу следует обернуть пергаментной бумагой, а затем пищевой пленкой.

  3. Не используйте для разморозки рыбы горячую воду или подогрев в СВЧ-печи.

  4. Не замораживайте рыбу повторно: она потеряет вкус и структуру.

  5. Чтобы рыба дольше хранилась в холодильнике, можно завернуть ее в ткань, пропитанную в соленой воде.

  6. Не покупайте рыбу с резким запахом и налетом, напоминающим ржавчину, — это говорит о плохом качестве продукта.

Свежая рыба. Фото Freepik/bearfotos
Freepik/bearfotos

Сколько хранится рыба

  • охлажденная рыба хранится в холодильнике 48 часов;

  • рыбное филе и фарш — 24 часа;

  • готовые блюда из рыбы и морепродуктов — от 12 (салаты без заправки) до 48 часов (копчености и структурированные изделия, например крабовые палочки).

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Замороженную рыбу рекомендуется хранить при температуре не выше -18 °С.

Срок хранения зависит от вида рыбы:

  • осетровые — 7 месяцев;

  • окунь, щука, сом, карп, судак — 8 месяцев;

  • лосось — 4 месяца;

  • треска — 6 месяцев.

Для разделанной тушки рыбы (или филе) срок хранения уменьшается на месяц.

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