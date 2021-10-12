Врач сообщила о проблемах с психикой у переболевших COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что только у 30 процентов переболевших коронавирусом восстанавливается психика.

«Психиатры активно бьют тревогу, очень много депрессивных состояний. Только 30 процентов переболевших могут иметь характеристики, соответствующие их доковидному состоянию. Нужно заниматься психологией и психиатрией. У остальных двух третей пациентов наблюдаются различные отклонения, в первую очередь — депрессивные состояния», — сказала Лысенко в эфире Первого канала.

При этом она отметила, что врачи не знают, навсегда ли остаются у человека проблемы с психикой.