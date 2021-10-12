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Сколько хлеба можно есть в день? Объясняет врач

12 октября, 21:00
Сколько хлеба можно есть в день? Фото Global Look Press
Сколько хлеба можно есть в день? Фото Global Look Press

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова назвала допустимую норму хлеба, которая не нанесет вреда здоровью и фигуре.

«Если говорить в среднем, то для мужчины это примерно 150-200 граммов хлеба, а для женщины около 100-150 граммов. Норма хлеба для детей варьируется в зависимости от возраста. В среднем это около 50-60 граммов. Но это норма для людей, которые не страдают хроническими заболеваниями.

Хлеб может быть в рационе, ничего плохого и ужасного в нем нет, тем более если он цельнозерновой. Такой хлеб может быть в питании. Он будет содержать сложные углеводы, необходимые как источник энергии, витамины группы В, магний», — отметила диетолог в разговоре с «Ридусом».

Круглова также отметила, что при употреблении белого хлеба необходимо вести подсчет калорий.

Дополнительная информация:

https://www.ridus.ru/news/363726

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Галина Глазко все материалы автора
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