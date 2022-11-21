Врач рассказала, почему зимой нужно употреблять больше витамина Р

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью радио Sputnik рассказала, что с приходом осенне-зимнего сезона организму необходима повышенная доза рутина (витамина Р), поскольку без него не будет полноценно выполнять свои задачи витамин С. Рутин усиливает его действие, и чрезвычайно нужен организму не только в холод, но и во время стресса. «Витамин С без рутина теряет активность, а он (витамин С) нужен для химических процессов, происходящих в организме, в частности, для укрепления иммунитета, для восстановления наших сосудов. Рутин фактически нужен для того же. Прежде всего, для восстановления и улучшения состояния кровеносных сосудов, особенно мелких капилляров. Рутин уменьшает их проницаемость, укрепляет, увеличивает кровоток, поэтому его считают главным витамином сердечно-сосудистой системы», — пояснила диетолог. По словам Елены Соломатиной, рутин благотворно влияет на суставы, нормализует деятельность как эндокринной, так и пищеварительной системы.

В сутки организму нужно около 50 мг витамина Р. Больше всего его содержит черноплодная рябина, вишня, жимолость, шиповник, щавель, апельсин, лимон и виноград. Все продукты с рутином нужно принимать в свежем виде или с минимумом тепловой обработки. Тогда удастся сохранить максимум пользы.