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Сегодня, 10:05

Врач рассказала, как пить кофе гипертоникам

Ольга Стрельникова
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Врач-терапевт Ксения Каневская рассказала, что пациенты с гипертонией могут наслаждаться кофе без вреда для здоровья, ограничившись 2-3 чашками бодрящего напитка.

В интервью изданию «Клопс» врач подтвердила: «Кофе можно пить как гипотоникам, так и гипертоникам, но в умеренных количествах».

Кофе способно оказать положительный эффект и даже нормализовать давление за счет мочегонного эффекта. Но надо помнить, что при этом кофеин может и сужать сосуды, повышая показатели артериального давления. Однако этот эффект весьма краткосрочный.

Чтобы кофе принесло лишь пользу, его не только нужно пить в умеренных количествах, но и сам напиток должен быть хорошего качества, без примесей и добавок. Можно долить немного нежирных сливок или молока. А вот от сахара, меда и прочих подсластителей лучше отказаться.

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