Врач рассказала об опасности храпа

Завотделением отоларингологии «Открытой клиники» Софья Мельник в интервью MK.RU рассказала, что храп не только может быть безобидным явлением, но и сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Иногда храп способен спровоцировать даже временную остановку дыхания.

«Остановка дыхания — довольно опасное состояние. Как минимум в течение дня после такого неполноценного сна у человека будет снижена концентрация внимания. Но это еще и жизнеугрожающее состояние, связанное с нарушением сердечной деятельности», — подчеркнула специалист.

Выяснить причины храпа возможно только с помощью полисомнографии. Этот тест способен определить полный спектр расстройств сна: наличие бессонницы, синдромов беспокойных ног, апноэ и многое другое.