Врач рассказал о связи боли в суставах с погодой

Главный специалист-ревматолог Минздрава Московской области Дмитрий Каратеев рассказал о болях в суставах. По его словам, они связаны не с морозами, а с высокой влажностью и низким атмосферным давлением.

«Этот феномен характерен для людей, живущих в самых разных климатических зонах. Оказалось, что наиболее важные факторы, с которыми связано усиление боли в суставах, — это высокая влажность и низкое атмосферное давление. То есть те факторы, которые связаны с влажной погодой. Это факты обуславливают изменение сосудистого тонуса в организме, в том числе и в области суставов. Это как раз и объясняет, почему боль усиливается», — приводит слова Каратеева «Известия».

Ревматолог также отметил, что более 60% пациентов с остеоартритом, остеоартрозом и ревматоидным артритом являются метеочувствительными. Реже боль усиливается у пациентов с проблемами в тазобедренном суставе или болями в спине.