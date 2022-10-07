101-летний ветеран раскрыл свой секрет долголетия

101-летний американец Арманд Вендитти, который является ветераном Второй мировой войны, рассказал свой секрет долголетия. Как он отмечает, самое важное — это избегать гнева и чувства тревоги.

«Смысл жизни — это стараться быть счастливым. Гнев и тревога не идут нам на пользу. Нужно также всегда быть чем-то занятым. Это заставляет наш мозг работать», — приводит слова Арманда портал Fox8.

При этом Вендитти позволяет себе употреблять гамбургеры и пасту, но в небольших количествах и не часто.

Ранее 105-летний мужчина раскрыл два главных правила долголетия.