Врач назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью «Известиям» рассказала, что самое вредное блюдо новогоднего стола — традиционные салаты, такие, как оливье, селедка под шубой, мимоза и даже цезарь. «Очень тяжело сказать, какое блюдо является самым вредным, потому что на любом новогоднем столе все блюда содержат большое количество углеводов, жиров, соли и калорий. Такие блюда, как правило, приводят к набору лишних килограммов, задержке жидкости, отечности и плохому настроению. На первое место я бы поставила салаты, в составе которых содержится большое количество вареных овощей (картошки, свеклы, моркови), колбаса и майонез», — пояснила врач.

Второе место по вредности диетолог присвоила сладостям — тортам и пирожным, из-за обилия углеводов, жиров, калорий. Также в список нежелательных блюд праздничного стола Елена Тихомирова внесла плов, жирную картошку и мясные продукты, приготовленные в кляре. «А вот, например, шашлык — отличное новогоднее блюдо», — заключила эксперт.