Врач рассказала, кому стоит отказаться от майонезных салатов не только в новогоднюю ночь

Врач-эндокринолог Лейсан Халиуллина рассказала, кому следует отказаться от майонеза. Она сообщила, что в майонезе содержится большое количество трансжиров и консервантов.

«Майонез противопоказан людям, страдающим заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (гастрит, холецистит, панкреатит, гепатоз печени). В отдельную категорию попадают люди с избыточной массой тела, ожирением и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — цитирует Life.ru Халиуллину.

Медик отметила, что «легкий» майонез не менее вреден для организма. Он содержит меньше жиров, но больше эмульгаторов, которые вредят кишечнику.

По словам эндокринолога, наилучшими альтернативами майонезу могут стать йогурт или сметана.