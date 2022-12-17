ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:45

Врач назвала привычки, приводящие к тромбозу

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото lookstudio, freepik.com

Врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью «Москве-24» рассказала, что привести к тромбозу может недостаток жидкости, привычка сидеть нога на ногу и курение. Последнее, по словам медика, негативно влияет на свертываемость крови, нарушает микроциркуляцию и ухудшает кровоснабжение тканей.

«Сидеть нога на ногу — это тоже плохая привычка, потому что вена под коленкой или в паху пережимается. Кровь волей-неволей застаивается ниже этого пережатия, и, как следствие, может возникнуть тромбоз», — пояснила Надежда Чернышова.

Также Надежда Чернышова дала рекомендацию пить не менее 30 мл воды на килограмм веса, чтобы предотвратить загущение крови.

Здоровье
Медицина
0
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Далласом»
Читатели Le Figaro оценили отказ ФИФА транслировать речь Зеленского на финале ЧМ
Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Что такое День гостеприимства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог Гинзбург объяснил, как быть после новогоднего «обжорства»

Диетолог объяснила, как избавиться от холестерина и солей
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости