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Сегодня, 15:20

Диетолог объяснила, как избавиться от холестерина и солей

Ольга Стрельникова
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Фото rawpixel.com, freepik.com

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Москве-24» рассказала, что вывести соли тяжелых металлов, излишки холестерина и сахара поможет морская капуста. Происходит это благодаря обилию желеобразной растворимой клетчатки в ее составе, которая также полезна для кишечника и нормализует стул.

По словам Елены Соломатиной, морская капуста замедляет старение, насыщает организм полезными минералами и йодом, нехватка которого делает волосы ломкими, а кожу сухой. Однако обилие йода может навредить людям с гипертиреозом — повышенной активностью щитовидки, предостерегла диетолог.

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