Врач-эндокринолог рассказала, на какие заболевания может указывать усталость

Врач-эндокринолог Елена Муратова рассказала, о каких заболеваниях может сообщать сильная усталость.

«Во-первых, речь может идти об анемии и дефиците железа. Во-вторых, усталость может указывать на заболевания щитовидной железы. При гипотиреозе (недостаточной функции щитовидной железы) дополнительно могут появляться: сонливость, сухость кожи, выпадение волос, отечность лица и тела, снижение памяти, подавленное настроение, расстройство стула. При гипертиреозе (избыточной функции щитовидной железы): эмоциональная нестабильность, тревожность, нарушение сна, нарушение концентрации внимания, потливость, сердцебиение, дрожь в теле, потеря веса», — приводит Life.ru слова врача.

Еще одной причиной, по словам Муратовой, могут быть воспалительные и инфекционные процессы, которые сопровождаются не только слабостью, но и повышением температуры тела, мигренью, увеличением лимфатических узлов. Специалист отметила, что при возникновении данного симптома стоит обратиться к врачу.