Онколог Петровский опроверг мифы о факторах риска рака груди

Заведующий отделом онкомаммологии НМИЦ онкологии им. Блохина Александр Петровский в рамках проекта национальныепроекты.рф развеял мифы о раке груди, связанные с мастопатией, применением оральных контрацептивов и кистами.

По словам онколога, кисты не перерождаются в рак, и удалять их необязательно. А гормонально-обменные нарушения молочной железы или мастопатию многие специалисты вовсе не рассматривают как заболевание, встречается она довольно часто. Гормонально-заместительная терапия в менопаузу и использование гормональных контрацептивов относительно повышают риск возникновения рака — как дополнительный фактор, но не причина его развития.

Рак груди — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у женщин. У мужчин это заболевание также встречается, но реже. Основными факторами риска для женщин, по словам Александра Петровского, может стать ранняя менструация, поздние первые роды, отсутствие грудного вскармливания. «Главный фактор риска — возраст. Чаще всего женщины заболевают около 60 лет. Именно поэтому онкологи рекомендуют всем, кто достиг 40-летнего рубежа, один раз в два года проходить маммографию, — рекомендует врач. Благодаря такому скринингу мы можем обнаружить рак молочной железы на самых ранних стадиях. Вероятность излечения в этом случае превышает 95 процентов».

Онколог сообщил, что фактором, способствующим онкологии могут быть курение, ожирение и злоупотребление алкоголем.