Ученые заявили об особой опасности алкоголя для лиц моложе 40 лет

Ученые Вашингтонского университета в Сиэтле (США) выявили, что распитие спиртных напитков особенно негативно влияет на здоровье людей младше 40 лет. Результаты проведенного исследования были опубликованы в журнале Lancet.

По мнению специалистов, чрезмерное употребление алкоголя значительно увеличивает риск развития различных заболеваний именно у молодых людей.

«Наш посыл достаточно прост: молодые люди не должны употреблять алкогольные напитки, а вот пожилым в небольших количествах спиртное может быть даже полезно», — заявила профессор Эммануэла Гакиду.

Употребление спиртных напитков в пределах нормы помогает пожилым людям снизить вероятность развития болезней сердца и сосудов. При этом врачи напоминают, что лучше всего полностью отказаться от алкоголя.