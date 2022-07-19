Какие признаки у рака желудочно-кишечного тракта? Рассказали врачи
Врачи перечислили пять признаков рака ЖКТ
Врачи-онкологи из Национального исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в своем Telegram-канале назвали пять признаков рака желудочно-кишечного тракта.
По их словам, к первому признаку относятся хронические боли в животе. Внимание должно привлечь, если вас часто мучает изжога, а также появляется резкая слабость в течение долгого времени. Вместе с этими признаками обычно замечают отсутствие аппетита и бледный цвет кожи. Все это говорит о проблемах в организме, поэтому специалисты рекомендуют обратиться к врачам для прохождения обследования.
Отмечается, что ранняя диагностика заболевания увеличивает вероятность выздоровления.
Источник: https://t.me/meshalkinclinic/145
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