Какие признаки у рака желудочно-кишечного тракта? Рассказали врачи

Врачи-онкологи из Национального исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в своем Telegram-канале назвали пять признаков рака желудочно-кишечного тракта.

По их словам, к первому признаку относятся хронические боли в животе. Внимание должно привлечь, если вас часто мучает изжога, а также появляется резкая слабость в течение долгого времени. Вместе с этими признаками обычно замечают отсутствие аппетита и бледный цвет кожи. Все это говорит о проблемах в организме, поэтому специалисты рекомендуют обратиться к врачам для прохождения обследования.

Отмечается, что ранняя диагностика заболевания увеличивает вероятность выздоровления.