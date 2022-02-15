Ученые назвали масло, которое существенно повышает уровень холестерина

В издании Daily Express опубликовали результаты исследования, в котором изучили пальмовое масло. Ученые отмечают, что оно существенно повышает уровень холестерина липопротеидов низкой плотности.

«В пальмовом масле содержится большое количество насыщенных жиров по сравнению с другими видами растительного масла. Поэтому при употреблении в пищу продуктов, содержащих пальмовое масло, может резко подняться уровень холестерина ЛПНП», — говорится в исследовании.

Также они отмечают, что, кроме пальмового масла, много насыщенных жиров содержится в сливочном, топленом, кокосовом маслах, нутряном сале и топленом свином сале.

В связи с этим ученые рекомендуют сократить или полностью исключить из рациона торты, печенье, жирное мясо, колбасы, сосиски, бекон, сливки, сметану, мороженое и сладкую выпечку.