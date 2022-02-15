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Сегодня, 14:00

Как защитить сердце от коронавируса? Рассказала кардиолог

Врач рассказала, как защитить сердце от коронавируса
Галина Глазко
Как защитить сердце от коронавируса?
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как защитить сердечно-сосудистую систему от коронавируса. По словам специалиста, часто причиной сердечно-сосудистых заболеваний являются внутренние конфликты, раздражительность, неудовлетворенность жизнью, бессонница, тревога, а также внешние факторы такие как, проблемы на работе, конфликты с окружающими.

«Мы должны быть физически активными, чаще гулять на свежем воздухе, выполнять регулярные физические нагрузки. Нужно поглощать только позитивную и полезную информацию. Коронавирус является провокатором заболеваний. Из-за вирусного воспаления проблемы обостряются, однако если сердце здорово, то ковид никакого вреда не причинит», — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кардиолог также напоминает, что для поддержания организма нужны полноценные выходные, общение с близкими, правильное и вкусное питание.

Коронавирус
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