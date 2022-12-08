ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:55

Тренер назвала 5 причин, которые могут заставить вас заняться спортом сейчас

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Cпорт помогает расширить круг общения.
Фото Global Look Press

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова выделила пять причин начать заниматься спортом прямо сейчас, сообщает Life.ru.

По словам специалиста, занятия спортом помогают побороть усталость. После долгого рабочего дня в офисе небольшая пробежка или занятие в тренажерном зале придаст энергии и позитива.

Андрианова также выделила и другие четыре причины для занятий спортом:

· тренировки помогут человеку на пути к успеху (физическая активность — залог высокой эффективности на работе);

· спорт разбавит скуку;

· в спорте есть свобода самовыражения;

· спорт помогает расширить круг общения.

Источник: https://life.ru/p/1544162
Здоровье
0
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала полезные свойства семян чиа

Диетолог объяснила, зачем есть капусту
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости