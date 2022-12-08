Тренер назвала 5 причин, которые могут заставить вас заняться спортом сейчас

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова выделила пять причин начать заниматься спортом прямо сейчас, сообщает Life.ru.

По словам специалиста, занятия спортом помогают побороть усталость. После долгого рабочего дня в офисе небольшая пробежка или занятие в тренажерном зале придаст энергии и позитива.

Андрианова также выделила и другие четыре причины для занятий спортом:

· тренировки помогут человеку на пути к успеху (физическая активность — залог высокой эффективности на работе);

· спорт разбавит скуку;

· в спорте есть свобода самовыражения;

· спорт помогает расширить круг общения.