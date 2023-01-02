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Сегодня, 15:00

Стоматолог развеял миф о необходимости зубной пасты

Ольга Стрельникова
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Зубная паста.
Фото Freepik/nensuria

Хирург-стоматолог Дмитрий Чолакян в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что полезные свойства зубной пасты сильно преувеличены.

На самом деле она незначительно отличается от своего предшественника — зубного порошка. Ни одна зубная паста на сегодняшний день, по словам эксперта, не обладает такой эффективностью, чтобы излечить заболевания зубов и десен, например кариес или пародонтит. При наличии подобных заболеваний, всегда следует обращаться к специалисту.

Когда лучше чистить зубы, как выбрать зубную щетку и нужен ли ирригатор, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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