Стоматолог развеял миф о необходимости зубной пасты

Хирург-стоматолог Дмитрий Чолакян в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что полезные свойства зубной пасты сильно преувеличены.

На самом деле она незначительно отличается от своего предшественника — зубного порошка. Ни одна зубная паста на сегодняшний день, по словам эксперта, не обладает такой эффективностью, чтобы излечить заболевания зубов и десен, например кариес или пародонтит. При наличии подобных заболеваний, всегда следует обращаться к специалисту.

Когда лучше чистить зубы, как выбрать зубную щетку и нужен ли ирригатор, читайте в полной версии материала в «СЭ».