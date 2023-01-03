Психолог назвала правила счастливой жизни

Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что стать счастливым человеком можно, в полной мере наслаждаясь жизнью здесь и сейчас.

Для этого важно устраивать прогулки на свежем воздухе и любоваться природой, больше улыбаться, находить во всем положительное и хвалить себя даже за маленькие достижения. Специалист рекомендует чаще обнимать близких, заботиться о своем физическом и психическом здоровье, а также больше двигаться и вести активный образ жизни.

Как научиться следовать этим правилам и правильно применять их в жизни, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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