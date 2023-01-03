Диетолог назвал три фрукта, способных наладить пищеварение и снять стресс

Диетолог Марина Макиша посоветовала есть манго, папайю и ананас для восстановления пищеварения.

«Манго содержит внушительное количество витамина С — порядка 40% от суточной нормы. Столько же есть в апельсинах и лимонах. Также оранжевый цвет манго говорит о том, что он богат бета-каротином — мощным антиоксидантом, который помогает иммунной системе и важен для процессов регенерации кожи. В целом антиоксидантная активность витамина А позволяет профилактировать многие заболевания и снижает оксидативный стресс. В том числе в манго присутствуют витамины группы В и даже витамин Е. Калорийность 60 килокалорий — это, в принципе, немного, поэтому до 200 граммов манго за один раз съесть можно абсолютно спокойно», — приводит слова Макишы Life.ru.

Она также заявила, что папайя считается диетическим фруктом, поскольку его калорийность составляет 43 килокалории. По ее словам, в нем содержится много пищевой клетчатки, а витамина С даже больше, чем в манго.

«Что касается ананаса, то его основным преимуществом является содержание пищевых волокон. Он также богат кремнием, необходимым для образования в организме кератина. Еще в нем содержатся марганец, хром, калий и пищевая клетчатка, необходимая для пищеварительной системы. Мы, в принципе, рекомендуем фрукты экзотические съедать за один раз в количестве 200 граммов на порцию, тогда то количество сахаров фруктовых, которые содержатся в этих продуктах, не будет негативно влиять на уровень глюкозы в крови в принципе, будет небольшая доза углеводов», — добавила Макиша.