Врач назвал шум в ушах одним из признаков рака головного мозга

Врач и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что шум в ушах может быть одним из симптомов рака головного мозга. По словам специалиста, также шум в ушах может появляться при тугоухости, повышенном артериальном давлении и даже переутомлении.

«При вспышке артериального давления может возникнуть ощущение шума в ушах, либо при понижении, когда человек начинает терять сознание. Одной из неуправляемых причин может быть серная пробка», — приводит слова Зайцева издание Ura.ru.

Врач также отмечает, что если шум в ушах продолжается длительное время необходимо обратиться к доктору. Так вы сможете узнать причину и избежать тяжелых последствий.