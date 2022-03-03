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Врач назвал шум в ушах одним из признаков рака головного мозга

Галина Глазко
Врач назвал причины шума в ушах.
Фото Global Look Press

Врач и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщил, что шум в ушах может быть одним из симптомов рака головного мозга. По словам специалиста, также шум в ушах может появляться при тугоухости, повышенном артериальном давлении и даже переутомлении.

«При вспышке артериального давления может возникнуть ощущение шума в ушах, либо при понижении, когда человек начинает терять сознание. Одной из неуправляемых причин может быть серная пробка», — приводит слова Зайцева издание Ura.ru.

Врач также отмечает, что если шум в ушах продолжается длительное время необходимо обратиться к доктору. Так вы сможете узнать причину и избежать тяжелых последствий.

Источник: https://m.ura.news/news/1052536067
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