Почему алкоголь мешает похудению? Рассказала диетолог

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила, как употребление алкоголя влияет на набор лишнего веса.

«Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов. Чрезмерное употребление спиртных напитков значительно увеличивает накопления жира в печени, тем самым увеличивая нагрузку на органы выделения жидкости», — приводит слова специалиста Ura.ru.

При этом чем больше в спиртном градусов, тем выше у него калорийность. Также алкоголь нарушает циркуляцию жидкостей в организме, что заметно увеличивает аппетит.

Диетолог рекомендует тем, кто сидит на диете, употреблять не более одного бокала красного сухого или белого вина. Не стоит пить коктейли и ликеры, в них содержится большое количество сахара.