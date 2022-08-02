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Почему алкоголь мешает похудению? Рассказала диетолог

Диетолог призвала воздержаться от алкоголя людям на диете
Читать «СЭ» в
Алкоголь влияет на фигуру человека.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Ирина Писарева объяснила, как употребление алкоголя влияет на набор лишнего веса.

«Алкоголь мешает похудению, потому что организм старается его расщепить и усвоить. За счет этого замедляется обмен белков, жиров и углеводов. Чрезмерное употребление спиртных напитков значительно увеличивает накопления жира в печени, тем самым увеличивая нагрузку на органы выделения жидкости», — приводит слова специалиста Ura.ru.

При этом чем больше в спиртном градусов, тем выше у него калорийность. Также алкоголь нарушает циркуляцию жидкостей в организме, что заметно увеличивает аппетит.

Диетолог рекомендует тем, кто сидит на диете, употреблять не более одного бокала красного сухого или белого вина. Не стоит пить коктейли и ликеры, в них содержится большое количество сахара.

Регулярное употребление пива наносит серьезный ущерб здоровью. Что будет, если пить пиво каждый день?

Источник: https://ura.news/news/1052574714
Здоровье
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