Врачи назвали связанные со сном привычки, которые губят печень

Медицинская организация Endocrine Society опубликовала новый отчет. В нем говорится о некоторых проблемам со сном, которые способны влиять на работу печени и увеличивать риск заболевания неалкогольной жировой болезни. Это происходит потому, что наша печень отвечает не только за очищение крови, но она еще активно участвует в обменных процессах.

Так, согласно заключению специалистов, у тех, кто спит днем, храпит и поздно ложится, значительно увеличивается риск развития болезней печени. Исследование показало, что даже самые небольшие улучшения качества и продолжительности сна снижают риск развития жировой болезни на 29 процентов.

Также на работу этого органа влияют малоподвижный образ жизни, неправильное питание, особенно злоупотребление фастфудом.

Ранее врач-терапевт Султан Ажиков назвал малоизвестные симптомы болезни печени. К ним относятся утренняя слабость, кожный зуд и прочее.