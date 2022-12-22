Онколог предупредил об опасных предметах в быту

«Аргументы и факты» привели мнение врача-онколога, хирурга, эндоскописта Ивана Карасева о том, что в быту человека подстерегает немало опасностей. Так, при использовании средства для мытья посуды около 250 мл этого раствора попадает в организм за год. Накопительный эффект может стать причиной рака. Поэтому выбирать следует максимально натуральные средства. Хранить и разогревать еду в пластиковой посуде не стоит все из-за того же накопительного эффекта.

Также стоит обращать внимание на состав косметики и средств гигиены. К примеру, антиперспиранты не должны содержать алюминий (алюминий хлорид), зубная паста — титан (диоксид титана или Е171), стиральный порошок — хлор, а тушь для ресниц — соли тяжелых металлов, ртуть и компоненты, выделяющие формальдегид. По словам Ивана Карасева, опасность несут не только предметы, связанные с уходом, но и находящиеся в непосредственной близости. Речь об излучении сотовых телефонов (особенно в период дозвона и разговора), а также о мебели и дешевых стройматериалах, выделяющих ядовитые вещества. Если от последних лучше избавиться, то телефон хотя бы на время сна лучше перевести в авиарежим.