ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Р§Рњ 2022
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:06

Врач рассказал, зачем необходимо проветривать комнату

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Сергей Васильев призвал россиян проветривать квартиры.

Помещения, лишенные притока свежего воздуха, накапливают размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют наши синтетические покрытия, полы, мебель, игрушки", — приводит слова Васильева Life.ru.

К тому же батареи сильно сушат воздух, снижая в закрытых помещениях влажность до 30%. По словам врача, такой же показатель в пустынях, поэтому квартиры, которые не проветриваются, «превращаются в Сахару». В большинстве случаев бактерии и вирусы покидают организм человека при откашливании и высмаркивании. Однако если слизистые, на которых микробы всегда оседают, высушены, то они начинают проникать внутрь. Так же получается с аллергенами и чужеродными белками.

«Простое правило, следуя которому можно избежать вышеуказанных проблем: проветривайте помещения, особенно спальню. Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевом проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков», — добавил Васильев.

Источник: https://life.ru/p/1547415
0
Читайте также
Щербакова — в красном, Спиридонова — в блестящем. Спортсменки удивили нарядами на олимпийском бале
Фирменный жест, стейк с сусальным золотом, фото с Роналду и Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете Гекче
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Онколог предупредил об опасных предметах в быту

Врач рассказала, как мороженное может повысить иммунитет даже зимой
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости