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Сегодня, 15:10

Онколог объяснил, какие продукты повышают риск развития онкологии

Ольга Стрельникова
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Фастфуд.
Фото stockking/freepik.com

Наиболее опасны эти категории продуктов для женщин.

Врач-онколог Антон Ильин в интервью «Газете.ру» рассказал, что на развитие раковой опухоли влияют неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы. Риск онкологии повышают сладкое и жирное. Злоупотребление этими продуктами, по словам специалиста, может стать причиной развития онкологических заболеваний у женщин. «Внешние управляемые факторы — это в первую очередь вредные привычки: курение, злоупотребление жирной, жареной, копченой пищей и сладостями», — пояснил Антон Ильин.

Также, отметил врач, факторами, способствующими развитию онкологии, могут стать малоподвижный образ жизни, работа на вредном производстве, длительное пребывание под открытым солнцем без защиты, беспорядочная половая жизнь, увеличивающая риск заражения вирусом папилломы человека, возраст женщины, слишком раннее начало месячных и поздняя менопауза.

Антон Ильин обратил внимание, что большинство рисков управляемы. Каждый в состоянии повлиять на свое здоровье: бросить курить, сесть на диету и так далее.

Здоровье
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