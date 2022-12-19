Диетолог посоветовала россиянам устроить предновогодний детокс

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Плещева рассказала, как правильно подготовить свой организм к новогоднему застолью.

«Наш организм всецело умеет справляться с этими перегрузками самостоятельно и, конечно же, наилучшим пожеланием к предновогодним праздникам будет именно рациональное питание, то есть глубже продумать эту рациональность и максимально разнообразить питание качественными продуктами», — приводит слова специалиста Life.ru.

Во-первых, следует максимально отказаться от всех соусов, употребление которых стимулирует переедание. Во-вторых, стоит убрать весь сахар из рациона, в том числе перестать употреблять все сладкие напитки. Особенно это касается чая и кофе с сахаром и сливками.

А после следует продумать свой рацион, сбалансировать его в плане клетчатки. Несмотря на то что в зимний период бывает сложно со свежими и качественными овощами, нужно вспомнить про замороженные, например капусту, свеклу и морковь. Также рекомендуется добавить в рацион и квашеную капусту.

Кроме того, не стоит забывать и про жиры. Как считает врач, смысл снизить калораж за счет жиров и правда есть, однако это не значит, что вся продукция должна быть обезжиренной. Разрешаются, например, 2,5-5%-ные продукты — творог, йогурт, молоко.

Вместе с тем эксперт советует использовать овощи в качестве некоего детокса. По словам эндокринолога, каждому человеку необходимо употреблять их по 100-150 граммов в зависимости от веса, роста три раза в день, то есть включать овощи и на завтрак, и на обед, и на ужин.

«В том числе добавлять дополнительный белок. То есть можно салат по типу цезаря без заправки, либо салат по типу нисуаза с добавлением растительных масел», — отметила врач.

В первую очередь стоит ориентироваться на льняное масло, которое обладает детоксическими свойствами, содержит большое количество омега-3, в отличие от других. Кстати, также растительным белком обладает и хумус. Так что можно обратить внимание на такую закуску, как сельдерей с хумусом и другими овощами.

Простое, разнообразное, сбалансированное питание — это лучший детокс перед Новым годом, который позволит съесть лишнюю ложку оливье. Причём пользоваться таким лайфхаком можно не только в декабре, но и перед другими праздниками.

Так, если захотите сделать упор в сторону средиземноморской диеты, следует расширить меню по рыбе и морепродуктам. При этом от блюд из красного мяса все-таки лучше отказаться, оставив его максимум на раз в неделю. Больше стоит ориентироваться на индейку, курицу. Причем можно обойтись без вредных соусов, сделав упор на ягодные.