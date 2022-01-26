ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 09:00

Мясников рассказал, как правильно принимать кальций

Доктор Мясников объяснил, как употреблять кальций для правильного усвоения в организме
Галина Глазко
Кальций.

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно принимать кальций, чтобы он эффективно усваивался организмом.

«Ежедневная норма приема кальция для женщин до менопаузы — до 1000 мг, после нее — до 1500 мг, мужчинам — 800-1000 мг. Принимать кальций необходимо вместе с витамином D, чтобы он правильно усваивался организмом», — отметил доктор в эфире программы «О самом главном».

При этом он отмечает, что прием свыше 2000 мг в сутки может привести к побочным явлениям. Около 50 процентов кальция от суточной нормы человек может получить из продуктов питания, напоминает Мясников. Это твердые сыры, молочные продукты, апельсины, миндаль и рыба.

0
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Что будет с организмом, если каждый день употреблять рыбий жир?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости