Мясников рассказал, как правильно принимать кальций

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно принимать кальций, чтобы он эффективно усваивался организмом.

«Ежедневная норма приема кальция для женщин до менопаузы — до 1000 мг, после нее — до 1500 мг, мужчинам — 800-1000 мг. Принимать кальций необходимо вместе с витамином D, чтобы он правильно усваивался организмом», — отметил доктор в эфире программы «О самом главном».

При этом он отмечает, что прием свыше 2000 мг в сутки может привести к побочным явлениям. Около 50 процентов кальция от суточной нормы человек может получить из продуктов питания, напоминает Мясников. Это твердые сыры, молочные продукты, апельсины, миндаль и рыба.