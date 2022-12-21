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Косметолог перечислила ошибки в уходе за кожей лица, приводящие к раннему старению

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач — косметолог-дерматолог-миколог Мария Аветисова перечислила ошибки в уходе за кожей лица, приводящие к раннему старению.

По ее словам, при преждевременном старении кожи лица из-за снижения процессов обновления утолщается роговой слой эпидермиса. Постепенно слабеет гидролипидная мантия кожи — пленка, которая выполняет барьерную функцию. Одной из ошибок в уходе врач назвала использование горячей воды при умывании.

«Регулярное умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, что приводит к чувству сухости и дискомфорта. Идеальный вариант — вода комнатной температуры», — приводит слова эксперта Life.ru.

Также на это могут повлиять неправильно подобранные средства для умывания и отсутствие следующего этапа после очищения кожи — нанесения крема или сыворотки по типу кожи. Ускорить старение кожи может сон с макияжем. Эксперт рассказала, что косметика, выделение кожного сала и накопленная за день грязь забивают поры, способствуют разрушению коллагена в коже и замедляют ее регенерацию.

Она также рекомендовала не злоупотреблять пилингами и не загорать на солнце и особенно в солярии. Поскольку из-за этого разрушается коллаген и эластин, что приводит к фотостарению кожи.

Источник: https://life.ru/p/1547300
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