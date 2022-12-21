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Диетолог объяснила, как избежать нагрузки на ЖКТ в новогоднюю ночь

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/valeria_aksakova

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в интервью «Москве 24» рассказала, что избежать излишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт в новогоднюю ночь можно, соблюдая привычный режим питания. Еще важно обязательно поужинать. «Саму новогоднюю ночь можно встретить с шампанским и легкими закусками», — рекомендует врач.

Ошибкой будет полагать, что не есть целый день, а потом в обилии наслаждаться всю ночь разнообразными блюдами, абсолютно безвредно. По словам Дарьи Русаковой, это спровоцирует бурный аппетит и многократную нагрузку на пищеварительную систему, а также станет причиной обострения хронических заболеваний.

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