Какие симптомы у кишечной инфекции? Объяснил врач

Врач-гастроэнтеролог Семен Рапопорт назвал первые признаки кишечной инфекции, которая считается серьезным заболеванием. Эксперт отмечает, что лечить ее необходимо уже при ранних симптомах.

Первым симптомом кишечной инфекции является высокая температура, которая повышается до 38-39 градусов. Другой признак — боль в области живота.

«Болезнь сопровождается частым поносом, иногда с кровью и слизью. Процесс дефекации может происходить более двух раз в сутки, что уже является неблагоприятными сигналом и признаком развития патологии», — приводит слова Рапопорта «Вечерняя Москва».

При этом, по словам специалиста, диагноз поставить может только врач.