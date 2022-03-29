Какие продукты улучшают сон? Мнение врача

Врач-диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые способствуют качественному сну. По ее словам, в этом помогают продукты с содержанием триптофана, вырабатывающего серотонин.

«В качестве оптимального источника аминокислоты стоит выбрать рыбу или мясо птицы, приготовленное на пару. Употреблять рыбу, индейку или курицу лучше в сочетании со сложными углеводами, например брокколи», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Врач не рекомендует есть на ночь тяжелую пищу, например жареный картофель. В таком блюде содержатся простые углеводы, не позволяющие триптофану попасть в структуру головного мозга. По мнению Королевой, полезно пить на ночь кефир.