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Какие продукты улучшают сон? Мнение врача

Врач назвала продукты, которые улучшают сон
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Врач назвала продукты, которые улучшают сон.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые способствуют качественному сну. По ее словам, в этом помогают продукты с содержанием триптофана, вырабатывающего серотонин.

«В качестве оптимального источника аминокислоты стоит выбрать рыбу или мясо птицы, приготовленное на пару. Употреблять рыбу, индейку или курицу лучше в сочетании со сложными углеводами, например брокколи», — приводит слова эксперта «Москва 24».

Врач не рекомендует есть на ночь тяжелую пищу, например жареный картофель. В таком блюде содержатся простые углеводы, не позволяющие триптофану попасть в структуру головного мозга. По мнению Королевой, полезно пить на ночь кефир.

Во&nbsp;время сна происходит восстановление организма. Что такое правильный сон и как его добиться

Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/28032022/441825
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