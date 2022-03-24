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Какие продукты снижают боль в суставах? Мнение экспертов

В Роспотребнадзоре назвали продукты, снижающие боль в суставах
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Рыбий жир полезен при болях в суставах.
Фото Global Look Press

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора назвали главные продукты, которые выступают в роли природных анальгетиков. Их мнение опубликовали в издании «Невские новости». Как отмечается, боль в суставах может быть последствием травм и признаком артрита.

Эксперты рекомендуют при данном недуге пить льняное масло и рыбий жир, которые содержат необходимое количество омега-3 жирные кислоты. Они помогают уменьшить воспалительные процессы в суставах. Семена чиа, кукурузные отруби и чечевица содержат большое количество пищевых волокон, которые также способны снять воспаление.

Специалисты советуют добавить в свой рацион не менее 30 г продуктов, насыщенных клетчаткой. К ним относится красный перец, который богат капсаицином, придающим ему остроту. Он производит обезболивающий эффект.

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