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Британские врачи назвали два неочевидных симптома высокого холестерина

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Названы два неочевидных симптома высокого холестерина на ногах.
Фото Global Look Press

Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о симптомах высокого холестерина в крови. К неочевидным признакам этого недуга британские специалисты относят ломкость и медленный рост ногтей.

Данные признаки провоцируют высокий холестерин в крови. На его фоне может развиться заболевание периферических нервов.

Авторы статьи также отмечают, что у пациентов с этой патологией артерии блокируются жировыми отложениями и останавливается приток крови к нижним конечностям.

При усугублении или при ограниченном притоке крови имеется высокий риск развития критической ишемии.

Здоровье
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