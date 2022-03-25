Британские врачи назвали два неочевидных симптома высокого холестерина

Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой говорится о симптомах высокого холестерина в крови. К неочевидным признакам этого недуга британские специалисты относят ломкость и медленный рост ногтей.

Данные признаки провоцируют высокий холестерин в крови. На его фоне может развиться заболевание периферических нервов.

Авторы статьи также отмечают, что у пациентов с этой патологией артерии блокируются жировыми отложениями и останавливается приток крови к нижним конечностям.

При усугублении или при ограниченном притоке крови имеется высокий риск развития критической ишемии.