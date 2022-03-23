Врач рассказал о правилах сохранения мужского здоровья

Врач-уролог, онколог Дмитрий Кожухов рассказал, как поддержать мужское здоровье мужчинам в пожилом возрасте. По словам специалиста, после 50 лет у 30 процентов мужчин появляется доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

«Важно ежегодно посещать уролога для обследования, которое включает в себя общий осмотр и при необходимости УЗИ, урофлоуметрию и анкетирование по специальным опросникам», — приводит слова врача «Вечерняя Москва».

Также Кожухов рекомендует всем мужчинам после 40 лет каждый год сдавать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген).

Врач отмечает, что при любых необычных симптомах стоит сразу же обратиться к специалисту, потому что на ранних стадиях заболеваний легче вылечить недуг.