Как правильно выбрать морковь? Рассказала врач-диетолог
12:00
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как правильно выбрать морковь. Также она сообщила, при каких заболеваниях не стоит употреблять этот овощ.
«Морковь полезна для кожи и сердечно-сосудистой системы, подходит при похудении, но этот овощ противопоказан при болезнях печени. Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — приводит слова диетолога РИА Новости.
Кораблева также объяснила, как правильно выбрать морковь. Она не должна быть мягкой и бугристой, и не иметь пятен и трещин, которые означают, что у нее испорчена середина. Если ботва слишком густая, то корнеплод окажется твердым.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю