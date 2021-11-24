Как правильно выбрать морковь? Рассказала врач-диетолог

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как правильно выбрать морковь. Также она сообщила, при каких заболеваниях не стоит употреблять этот овощ.

«Морковь полезна для кожи и сердечно-сосудистой системы, подходит при похудении, но этот овощ противопоказан при болезнях печени. Если орган нездоров, то он не может усвоить каротин. В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», — приводит слова диетолога РИА Новости.

Кораблева также объяснила, как правильно выбрать морковь. Она не должна быть мягкой и бугристой, и не иметь пятен и трещин, которые означают, что у нее испорчена середина. Если ботва слишком густая, то корнеплод окажется твердым.