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Диетолог назвала самый вредный орех

14:00
Арахис. Фото Global Look Press
Арахис. Фото Global Look Press

Диетолог Светлана Панченко объяснила, почему арахис считают самым вредным орехом.

«Вообще, ошибочно считать арахис орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле. Главный из минусов — он является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле и часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье. В арахисе также содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например железа», — приводит слова Панченко РИА «Новости».

Специалист посоветовала сырые орехи перед употреблением вымачивать несколько часов в воде, а затем просушить.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211129/orekh-1761183981.html

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Галина Глазко все материалы автора
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