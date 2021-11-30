Диетолог назвала самый вредный орех
14:00
Диетолог Светлана Панченко объяснила, почему арахис считают самым вредным орехом.
«Вообще, ошибочно считать арахис орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле. Главный из минусов — он является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле и часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье. В арахисе также содержится фитиновая кислота, которая мешает усвоению ряда микроэлементов из пищи, например железа», — приводит слова Панченко РИА «Новости».
Специалист посоветовала сырые орехи перед употреблением вымачивать несколько часов в воде, а затем просушить.
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