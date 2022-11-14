Как и сколько нужно спать на выходных, чтобы бодрости хватило до пятницы: советы врача

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт и кардиолог Юлия Фокина рассказала, как и сколько нужно спать на выходных, чтобы бодрости хватило до пятницы.

По ее словам, чтобы не страдать бессонницей в субботу и воскресенье и чувствовать себя бодрым к началу рабочей недели, стоит избегать слишком долгого сна в дневное время и больше бывать на свету.

«Днем держите шторы открытыми, включайте свет, а на ночь, наоборот, минимизируйте воздействие света, особенно голубого свечения экранов гаджетов. Это ограничит отрицательное влияние на цикл «сон-бодрствование», — приводит слова Фокиной Life.

Если во время выходных у вас нет четкого расписания, это повод его составить и придерживаться «временных якорей», рекомендует специалист. К ним могут относиться начало и окончание работы, приёмы пищи, а также время для спорта.

Кроме того, не стоит спать больше положенного, ведь при переизбытке сна могут повыситься раздражительность, ощущение мозгового тумана и снижение работоспособности.

Хорошими должны быть матрас и правильная ортопедическая подушка, которые позволят позвоночнику максимально расслабиться и отдохнуть, добавила врач.