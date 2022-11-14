Врач объяснила, чем грозит мозгу и глазам привычка работать за ноутбуком лежа

Врач — офтальмолог-микрохирург «СМ-клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, чем грозит мозгу и глазам привычка работать за ноутбуком лежа.

«Поскольку сложно зафиксировать ноутбук в удобном для работы положении, высокая нагрузка на зрение только усиливается. В дальнейшем это может спровоцировать развитие близорукости. Если работа требует пристального внимания к деталям, нагрузка на глаза возрастает. По этой же причине вредно смотреть в лежачем положении фильмы и сериалы», — приводит слова медика Life.

По словам специалиста, лежачее положение приводит к напряжению мышц шеи, спины, позвоночника, из-за чего страдают сосуды головного мозга. К тому же соблюдать правильный угол зрения в таком случае очень сложно, так как усиливается воздействие на аккомодационную систему глаза.

Поэтому лучше работать за столом, при этом важно правильно выставить освещение, чтобы экран не бликовал и глаза не напрягались. Изображение на мониторе должно быть четким, а в случае слабого зрения необходимо носить очки.