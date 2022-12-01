Гепатолог предупредил любителей поесть на ночь о главной угрозе

Гепатолог Ирина Пирогова предостерегает любителей поесть на ночь от главной угрозы организму. По словам врача, это жировой гепатоз, или острое заболевание печени.

Причины жирового гепатоза — избыточный вес, нарушение циркадных ритмов, нерегулярное питание с перееданием на ночь, прием большого количества медикаментов, злоупотребление алкоголем, избыток углеводов (фруктозы)», — цитирует врача Life.ru.

При диагностике данного заболевания врачи проводят УЗИ печени.