Гепатолог предупредил любителей поесть на ночь о главной угрозе
Гепатолог Ирина Пирогова предостерегает любителей поесть на ночь от главной угрозы организму. По словам врача, это жировой гепатоз, или острое заболевание печени.
Причины жирового гепатоза — избыточный вес, нарушение циркадных ритмов, нерегулярное питание с перееданием на ночь, прием большого количества медикаментов, злоупотребление алкоголем, избыток углеводов (фруктозы)», — цитирует врача Life.ru.
При диагностике данного заболевания врачи проводят УЗИ печени.
Источник: https://life.ru/p/1542657
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