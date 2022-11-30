Эксперты объяснили, зачем пить томатный сок каждый день

«Кубанские Новости» рассказали о том, что ежедневное употребление томатного сока поможет вывести из организма токсины и лишнюю жидкость, снизит вероятность развития онкологии, предупредит тромбообразование, нормализует давление и уровень сахара в крови. Уникальные свойства сока томатов связаны с его составом. Помидоры богаты витаминами группы В, А, Е, аскорбиновой, янтарной, лимонной, яблочной, винной кислотами, ликопином, пектином, железом, хлором, йодом и фтором.

Kubnews.ru также пишет и о других полезных свойствах томатного сока. Он улучшает работоспособность и пищеварение, способствует похудению, повышает иммунитет и стрессоустойчивость, предупреждает авитаминоз.