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Сегодня, 14:45

Эксперты объяснили, зачем пить томатный сок каждый день

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от fabrikasimf на Freepik

«Кубанские Новости» рассказали о том, что ежедневное употребление томатного сока поможет вывести из организма токсины и лишнюю жидкость, снизит вероятность развития онкологии, предупредит тромбообразование, нормализует давление и уровень сахара в крови. Уникальные свойства сока томатов связаны с его составом. Помидоры богаты витаминами группы В, А, Е, аскорбиновой, янтарной, лимонной, яблочной, винной кислотами, ликопином, пектином, железом, хлором, йодом и фтором.

Kubnews.ru также пишет и о других полезных свойствах томатного сока. Он улучшает работоспособность и пищеварение, способствует похудению, повышает иммунитет и стрессоустойчивость, предупреждает авитаминоз.

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