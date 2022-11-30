Врач рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой

Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала, что может компенсировать недостаток солнечной активности зимой.

«Нужно больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно. Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света проводить обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие, а в помещении хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения», — приводит слова Малышевой Life.ru.

Специалист рекомендует зимой принимать биологические добавки с витамином D. При этом важно питаться продуктами, которые богаты полезными нитратами. Например, свеклу.

Помимо этого компенсировать недостаток солнца в зимнее время следует физической активностью. Образование оксида азота в организме нужно для улучшения работы сосудов и сердца.